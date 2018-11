Jos B., de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, wordt niet langer verdacht van moord. Hij wordt vervolgd voor doodslag, omdat er niet genoeg aanwijzingen zouden zijn voor een vooropgezet plan.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie Verstappen bijstaat, bevestigt dat aan NU.nl na eerdere berichtgeving door De Limburger op vrijdag.

Volgens de krant wil de rechtbank van Limburg niet toelichten waarom de raadkamer het Openbaar Ministerie (OM) heeft teruggefloten. Het OM kan inhoudelijk niet reageren tegenover NU.nl.

Bij moord kan een veroordeelde een levenslange gevangenisstraf krijgen, bij doodslag geldt in combinatie met een ander strafbaar feit een maximale celstraf van dertig jaar. Het OM verdenkt B. verder van bezit van kinderporno en zou volgens de krant niet uitsluiten dat B. in een later stadium alsnog moord ten laste wordt gelegd.

Het lichaam van de elfjarige Nicky werd in 1998 aangetroffen op de Limburgse Brunssummerheide. B. werd afgelopen zomer opgepakt in Spanje, nadat een internationaal opsporingsbevel werd uitgevaardigd.

DNA-spoor aangetroffen op Nicky

Op de kleding van de elfjarige jongen is een DNA-spoor van Jos B. aangetroffen. De advocaat van de verdachte, Gerald Roethof, liet eerder al weten dat het DNA-spoor niet afkomstig is van bloed of sperma.

Verder zei de advocaat ook dat het OM "geen zaak heeft" omdat niet is vastgesteld waaraan de jongen is overleden.

