Koningin Máxima zal volgende week weer een werkbezoek gaan afleggen, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekendgemaakt. Vorige week werd bekend dat ze een rustpauze moest nemen vanwege een mogelijke darminfectie.

De koningin zal op 14 november aanwezig zijn bij de lancering van een initiatief dat Nederland schuldenzorgvrij zou moeten maken.

Máxima had voor die dag al een publiek optreden op de agenda staan: zij is ook aanwezig bij de ontvangst van de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen, die met zijn vrouw voor een eendaags officieel bezoek in Nederland is. Het koningspaar biedt hun in paleis Noordeinde een lunch aan.

Vrijdag werd bekend dat de koningin enige tijd rust moest houden vanwege haar klachten. Het is nog niet bekend of het daadwerkelijk om een darminfectie ging. Ze moest onder meer een reis naar Tanzania afzeggen, die 6 en 7 november had moeten plaatsvinden.

Máxima zou het land bezoeken in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor zogeheten inclusieve financiering voor ontwikkeling.