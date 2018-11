Aydin C. bleef donderdag in het hoger beroep van zijn proces uiterlijk onbewogen tijdens de bespreking van de afpersingszaken waarvoor de rechtbank hem vorig jaar tot bijna elf jaar cel veroordeelde. C. ontkent schuldig te zijn en blijft zwijgen.

"Ik maak je leven tot een hel. Denk je dat ik bluf? Kleed je uit en speel! Laatste kans, bitch!" Het hof gaf donderdag een lange reeks voorbeelden van hoe C. zou hebben geprobeerd de vaak piepjonge meisjes onder druk uit de kleren te krijgen en tot seksuele handelingen te dwingen.

De slachtoffers hadden aanvankelijk niet door dat ze met een volwassen man te maken hadden. Ze werden met een vals profiel benaderd via bijvoorbeeld MSN, Habbo Hotel of Chatroulette. Ze dachten te chatten met een jong, blond meisje dat zich uitkleedde en hen uitdaagde hetzelfde te doen.

De meisjes hadden evenmin in de gaten dat de webcambeelden werden vastgelegd. Later, soms maanden na de opnames, zou C. opnieuw bij ze hebben aangeklopt en hebben gedwongen opnieuw uit de kleren te gaan. "We gaan spelen", chatte hij dan meestal. Soms stuurde hij een naaktfoto mee die eerder van het slachtoffer was gemaakt.

Weigerende meisjes zwaar onder druk gezet

Meisjes die weigerden, werden met dreigende taal zwaar onder druk gezet. Ze kregen nepprofielen van zichzelf op Facebook te zien, met daarop de eerder stiekem opgenomen naaktbeelden. Hielden ze vol, dan werden vanuit het nepaccount familieleden, vrienden, medeleerlingen en leraren benaderd. Ook werden soms filmpjes geüpload naar pornosites.

Het hof doorliep donderdag ruim de helft van alle afpersingszaken. Vrijdag gaat het proces verder. C., op wiens computers logbestanden van veel chats zijn gevonden, is dan niet verplicht te komen. De strafeis volgt volgende week donderdag.

'Hoger beroep laatste kans om vragen te beantwoorden'

C. kondigde kort voor aanvang van het hoger beroep van donderdag aan dat hij vragen niet zou beantwoorden en dat het hof een "tunnelvisie" heeft. "Ik erken dit hof niet. Als mij iets gevraagd wordt, zal ik zwijgen", benadrukte de verdachte.

De man had maandag gevraagd of hij toegang kon krijgen tot digitale onderzoeksinformatie in zijn zaak. Dit had hij naar eigen zeggen nodig om zijn onschuld te kunnen aantonen. Donderdag oordeelde de rechter dat C. geen inzage krijgt, wat de man hoofdschuddend aanhoorde.

Een van de vermeende slachtoffers was Amanda Todd

C. kreeg in de eerste aanleg bijna elf jaar cel opgelegd wegens de digitale stalking en afpersing van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada en van een homoseksuele man in Nederland.

Ook is hij veroordeeld voor zowel het maken als verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en drugsbezit.

Een van zijn vermeende slachtoffers was Amanda Todd, een Canadees meisje dat in 2012 op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Voor die afpersing wordt C. later in Canada berecht.