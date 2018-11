Emeritus hoogleraren Klaas van Egmond en Ben Ale zeggen dat de Raad van State zich heeft laten misleiden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een zaak over de geluidsnormen rond Schiphol. Beiden waren betrokken bij de groei van de luchthaven.

Van Egmond was baas van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) en Ale zat in de commissie die de geluidsnormen van Schiphol beoordeelde.

De twee oud-hoogleraren zeggen tegen EenVandaag dat de geluidsnormen in 1990 zo waren vastgelegd dat "nooit meer dan tienduizend huizen te maken mochten hebben met ernstige geluidsoverlast". Deze vastgestelde grens begon echter al snel te knellen, waarop de toenmalige minister Camiel Eurlings (Verkeer) in 2008 besloot de norm omhoog bij te stellen bij het verlengen van de milieuregels van Schiphol.

Begin dit jaar stapten omwonenden die wilden dat dit "gesjoemel" van het ministerie onder de loep werd genomen naar de Raad van State. Die oordeelde dat het ministerie niets aan te rekenen viel.

'Rekensom klopt niet'

Maar dat klopt niet, stellen Van Egmond en Ale. De eerder vastgestelde norm was volgens hen definitief en geen uitkomst van een rekensom, zoals het ministerie beweerde. "De Raad van State is uitgegaan van teksten die in de loop der jaren door het ministerie zijn verspreid", aldus Van Egmond. "Die rekensom is niet traceerbaar, niet navolgbaar. Ze bestaat niet eens."

"Je zou het in juridische termen een dwaling kunnen noemen", zegt Ale. "Een uitspraak die is gedaan op grond van onjuist inzicht in hoe het probleem in elkaar zat."

Cijfers over eerste helft dit jaar

Donderdagochtend meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nog dat Schiphol in de eerste helft van dit jaar niet meer geluidshinder en milieuvervuiling veroorzaakte dan nu is toegestaan. Ook is de luchthaven binnen de veiligheidsnormen gebleven.

De toezichthouder waarschuwt wel dat bij twee van de zes start- en landingsbanen sprake is van een "verhoogd risico op overschrijding van de geluidsnormen". Het gaat dan om de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan, waar vliegtuigen vrij laag over woonwijken vliegen.

De Raad van State zegt tegen EenVandaag niet inhoudelijk op de kritiek te willen reageren.

