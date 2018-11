De 31-jarige man die werd verdacht van het plaatsen van een handgranaat onder een auto in Amsterdam-West, is donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel. De auto behoorde toe aan oud-voetballer Evander Sno.

Sno zat op het moment van de aanslag in een café om de hoek. Sno zou worden afgeperst. Mogelijk heeft de aanslag met de granaat daarmee te maken.

De verdachte had vorig jaar juli een handgranaat geplaatst onder een geparkeerde auto in de Van Reigersbergenstraat. Bij de ontploffing vielen geen gewonden. Wel raakten acht tot tien andere auto's en woningen beschadigd. De rechtbank noemde het een wonder dat er niemand gewond is geraakt.

Naderhand werden in de hele straat granaatscherven aangetroffen, waaronder in een babykamer waar op het moment van de onfploffing een baby aan het slapen was.

De granaat lijkt ook in deze zaak, aldus de rechtbank "ingezet als pressiemiddel". De rechtbank merkt in het vonnis op dat handgranaten steeds vaker opduiken en veelvuldig door criminelen worden ingezet om mensen onder druk te zetten.

"Het is uitermate zorgwekkend dat een dergelijk oorlogswapen op deze wijze in een dichtbevolkte stad als Amsterdam wordt ingezet", stelt de rechter in het vonnis.

Dader jaar na incident aangehouden

De politie toonde begin juli beelden van de ontploffing in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Op die beelden was te zien dat de dader iets uit zijn linkerzak haalde en onder de auto schopte.

De verdachte is 17 juli dit jaar, een jaar na het incident, aangehouden. Uit telecomgegevens is gebleken dat de man ten tijde van de ontploffing in de buurt was van de straat. Daarnaast is zijn DNA ook aangetroffen op het explosief.