Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tien jaar cel geëist tegen een 45-jarige man die verdacht wordt van het ontvoeren en verkrachten van een vrouw in Breukelen in maart van dit jaar.

Ingmar S. zou het slachtoffer onder bedreiging van een nepvuurwapen hebben meegenomen vanuit Breukelen.

De officier van justitie heeft tijdens de zitting geschetst dat de gruwelijkheden van zijn daden moeilijk te begrijpen zijn, omdat de verdachte "een doodgewone man, met een goed inkomen, een mooi huis en een gezin" is.

De bewuste 15 maart reed de vrouw in haar auto naar haar werk. Toen ze moest stoppen, heeft de verdachte op haar raam geklopt. "In de veronderstelling dat de man iets wilde vragen, ontgrendelde ze de auto", aldus het OM. De verdachte zou hierop zijn ingestapt en de vrouw hebben bedreigd met, naar wat later bleek, een nepvuurwapen.

Vrouw vastgebonden achtergelaten in Diemen

De ogen van de vrouw werden afgeplakt en haar handen vastgebonden. In de bosjes in het Utrechtse dorp Nieuwer ter Aa zou de verdachte zijn slachtoffer voor de eerste keer hebben verkracht. Daarbij werden ook sokken in de mond van de vrouw gestopt.

"Vervolgens reed hij met de vrouw onder een kleed op de achterbank terug naar zijn auto. Hij duwde haar in de achterbak en reed naar een trailer die geparkeerd stond in Woerdense Verlaat. Daar verkrachtte hij haar nogmaals", aldus het OM.

Uiteindelijk is de vrouw vastgebonden achtergelaten in Diemen, waar ze door voorbijgangers is aangetroffen. S. is drie dagen na het incident opgepakt en heeft sindsdien vastgezeten.

Verdachte zegt geen enkele herinnering te hebben

De man zei tijdens de rechtszaak in Utrecht geen enkele herinnering aan de gebeurtenissen meer te hebben, maar heeft bij de politie wel gedetailleerd verklaard over de verkrachtingen en de manier waarop hij naar schatting drie uur lang met de vrouw heeft rondgereden.

Uit een persoonlijkheidsonderzoek zijn geen stoornissen naar voren gekomen bij de man. "De verdachte moet zodoende worden beschouwd als toerekeningsvatbaar", aldus de officier van justitie.

