Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen een 25-jarig lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat voor de zware mishandeling van een aspirant-lid tijdens de ontgroening.

De 25-jarige student stond tijdens de ontgroening op het hoofd van het aspirant-lid.

De aspirant-leden van de Groningse studentenvereniging moesten tijdens de ontgroening in augustus 2016 in een donkere kamer in de sociëteit tegen een muur staan. Het slachtoffer, een 19-jarig aspirant-lid, moest met zijn buik op de grond gaan liggen, zijn hoofd gedraaid met een wang op de betonnen vloer.

De verdachte stond vervolgens met een van zijn voeten op zijn slaap en drukte door. Het slachtoffer heeft hierbij een hersentrauma opgelopen.

Verdachte oefende 'gecontroleerde druk' uit

Volgens de verdachte heeft hij alleen "gecontroleerd druk" uitgeoefend. Daar heeft hij volgens eigen zeggen spijt van. "Het was te vernederend. Ik had beter moeten nadenken. Maar als je diep in een groep zit, denk je dat bepaalde dingen goed zijn."

De 25-jarige student zou voorafgaand aan de ontgroening bij een café een klap hebben gekregen van het aspirant-lid en wilde daarom een voorbeeld stellen naar de andere "feuten".

"Je moet je houden aan de normen en waarden van Vindicat. Het was niks persoonlijks tegen hem."

Geen sprake van opzet

Vorig jaar november werd de verdachte ook veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een celstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk.

Hij ging hierop in hoger beroep. Volgens de verdediging van de verdachte was er nooit sprake van opzet tot het toebrengen van letsel.

Het hof doet op 22 november uitspraak.