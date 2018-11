Een Limburgs transportbedrijf moet een boete van 160.000 euro betalen omdat het in 2013 twintig Roemeense chauffeurs liet rijden zonder een zogeheten tewerkstellingsvergunning. Die was toentertijd verplicht voor Roemenen.

Een Roemeense zusteronderneming krijgt een even hoge boete. De chauffeurs waren in dienst van dat bedrijf en reden in Nederland op vrachtwagens van het Limburgse bedrijf.

De zaak loopt al sinds 2013. Toen constateerde de Inspectie SZW dat het bedrijf in overtreding was. De ondernemingen kregen een boete, maar gingen daartegen in beroep, tot aan de Raad van State.

De hoogste bestuursrechter heeft de boete nu in stand gelaten.

