De advocaat van Asia Bibi, de Pakistaanse christen die recent werd vrijgesproken van godslastering, heeft tijdelijke opvang in Nederland aangeboden gekregen. Dat zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag.

Advocaat Saif-ul-Malook vluchtte vorige week van Pakistan naar Nederland, nadat zijn cliënt door het hooggerechtshof was vrijgesproken. De Pakistaan zei dat hij in Nederland wil blijven, maar geen asiel wilde aanvragen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de advocaat de mogelijkheid aan om in Nederland te blijven met het zogenoemde Shelter City-programma voor verdedigers van de mensenrechten die onder druk staan. Of hij ingaat op het aanbod, is nog niet bekend.

Malook zei dinsdag dat hij vindt dat Nederland hem politiek asiel moet aanbieden. "Als Nederland mij niet kan helpen, ga ik nog liever terug naar Pakistan om vermoord te worden", zegt hij in een persgesprek. Hij wil niet zelf asiel aanvragen. "Ik wacht op een aanbod van het Nederlandse kabinet."

Of het kabinet ingaat op zijn eis, is nog niet duidelijk. De kwestie ligt diplomatiek gevoelig. Een woordvoerder van Mark Harbers, staatssecretaris van Asiel, reageert gespannen op vragen over een eventueel asiel. De zegsman laat weten dat Malook eerst zelf asiel moet aanvragen.

'Situatie Bibi heeft onze volle aandacht'

Minister Blok verklaarde verder de situatie van Bibi nauwgezet te volgen. "De situatie van Bibi heeft onze volle aandacht", zegt hij. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen uitspraken doen over eventuele opvang voor de Pakistaanse.

Bibi werd in 2010 opgepakt na een ruzie over drinkwater met moslima's uit haar dorp. De 53-jarige vrouw zou denigrerende opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed. Een rechter oordeelde dat ze de doodstraf moest krijgen, maar dat besluit werd vorige week teruggedraaid.

Een demonstratie tegen de vrijspraak van Asia Bibi in Pakistan. (Foto: AFP)

Pakistanen protesteren na vrijspraak Bibi

Het nieuwe vonnis leidde in Pakistan tot felle protesten. De radicaalislamitische TLP-partij had haar aanhang gemobiliseerd. Groepen betogers blokkeerden straten in grote steden als Lahore en Karachi.

Woensdag vertelde Malook aan ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind dat Bibi was vrijgelaten uit de gevangenis en met het vliegtuig onderweg naar Nederland was. De reis naar Nederland werd een dag later later ontkracht door het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De autoriteiten zeggen dat de vrouw donderdagochtend de gevangenis heeft verlaten en momenteel op een veilige locatie verblijft. Het is niet duidelijk of Bibi Pakistan mag verlaten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!