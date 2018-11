Een Tilburgse politieagent (42) is donderdag veroordeeld tot tien dagen cel en een werkstraf van 240 uur, omdat hij onnodig zocht naar informatie in het politiesysteem. De rechtbank in Breda legde hem ook een voorwaardelijke celstraf op.

Michiel W. is zijn baan bij de politie kwijt.

Het vermoeden bestaat dat de geheime informatie van de politie bij een groep Marokkaanse criminelen is beland. Zij hebben de informatie gebruikt om achter de verblijfplaats van een vijand te komen en zijn familie onder druk te zetten.

Bij de vriendin van de gezochte man werd een envelop bezorgd met onder meer zijn politiefoto en informatie over auto's die hij gebruikte. Bij zijn oom, vader en vriendin in Nieuwegein werden korte tijd later aanslagen gepleegd.

'Kern van rechtsstaat geraakt'

Tijdens een eerdere zitting betoogde de officier van justitie dat de politie volstrekt integer moet zijn en dat de kern van de rechtsstaat is geraakt. "We moeten erop kunnen vertrouwen dat politiemensen integer zijn en geen andere motieven hebben".

Bewijs dat de agent de geheime informatie zelf met de criminelen heeft gedeeld, is niet gevonden.