Een 35-jarige man die verdacht werd van een containerbrand in Eindhoven waarbij eerder dit jaar een dakloze man om het leven kwam, wordt hiervoor niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt donderdag dat er niet voldoende bewijs tegen de man is.

Camerabeelden konden de rol van de man in de brand niet verhelderen. Ook heeft de recherche ondanks uitgebreid onderzoek de oorzaak van de brand niet kunnen achterhalen. Volgens het OM gaan sporen vaak verloren bij een brand.

De man kampt met psychische problemen, waardoor hij na een rechterlijke machtiging gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrische instelling.

Door het gebrek aan verdere aanknopingspunten is het onderzoek naar de brand afgesloten. De nabestaanden van het slachtoffer zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Dakloze dood gevonden in bouwcontainer

Eind september werd de overleden man aangetroffen bij een brand in een bouwcontainer. Het slachtoffer, een 39-jarige man zonder vast woonadres, bleek later als gevolg van die brand om het leven te zijn gekomen. De 35-jarige Eindhovenaar werd later die dag gearresteerd.

De verdachte is een bekende van de politie. Volgens agenten was hij vaker gezien in de buurt van de uitgebrande container. Hij werd een uur na de containerbrand opgepakt op basis van betrokkenheid bij een andere brand in de stad. Hier zou hij een hoopje afval in brand hebben gestoken.

