Het plan om langere treinen tussen Amsterdam en Utrecht te laten rijden wordt in het najaar van 2019 uitgevoerd, drie jaar eerder dan gepland. Het desbetreffende traject geldt als een van de drukste stukken spoor van het land.

Op het traject Schiphol-Nijmegen kunnen momenteel alleen treinen met tien rijtuigen rijden. Voor de inzet van treinen met twee extra rijtuigen is een noodzakelijke aanpassing bij het treinstation van Nijmegen nodig.

Spoorbeheerder ProRail vervroegt de geplande aanpassing van het Gelderse station op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en de provincie Gelderland. Volgens de Rijksoverheid is dit hard nodig omdat het aantal treinreizigers snel groeit.

"De trein is voor steeds meer mensen aantrekkelijk, maar we moeten er alles aan doen om dit zo te houden. Want staan in de trein doet iedereen natuurlijk het liefst zo min mogelijk", aldus Van Veldhoven. Met de langere treinen stijgt het aantal zitplaatsen per rit met 20 procent tot twaalfhonderd.

De staatssecretaris heeft daarnaast 135 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verhogen van aantal treinen per uur op het traject Schiphol-Nijmegen. Hoewel de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt, is al wel duidelijk dat de werkzaamheden tussen 2022 en 2026 plaatsvinden.

