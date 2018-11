Donderdag brengt een zonnige en droge herfstdag. De maximumtemperatuur ligt rond de 13 graden.

In de nacht van woensdag op donderdag viel in het noordwesten nog een enkele bui. In de ochtend is het droog en zijn er wolkenvelden en opklaringen. Later op de ochtend gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen.

Dat zet zich door in de middag. Het blijft droog en de zon schijnt volop. Het wordt bijna overal 13 graden, met uitzondering van het hoge noorden waar het een graadje kouder wordt. Er waait een matige zuid- tot zuidwestenwind.

Vrijdag is eenzelfde type dag. In de loop van de dag komt er wel meer bewolking en aan zee gaat het harder waaien. In het weekend wordt het nat en wisselvallig. De thermometer blijft stabiel 13 graden aangeven.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 13°C 5°C ZO 4 Zaterdag 13°C 9°C Z 5 Zondag 13°C 9°C Z 5 Maandag 13°C 9°C Z 3 Dinsdag 12°C 9°C WZW 4

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!