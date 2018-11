In een bedrijfspand aan de Marconiweg in Gorinchem woedt in de nacht van woensdag op donderdag een grote uitslaande brand. Daarbij komt veel rook vrij die trekt richting de snelweg A15.

Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, die waarschuwt uit de rook te blijven.

De brand werd rond 1.15 uur gemeld en de brandweer schaalde snel op naar 'zeer grote brand'. Veel eenheden en bluswagens zijn ingezet. Ook zijn er meetploegen die de rook analyseren op schadelijke stoffen en de verspreiding in kaart brengen.

Het pand aan de Marconiweg is een bergings- en transportbedrijf, dat dicht bij een tankstation is gevestigd. Het hele pand staat in de brand.

