In een bedrijfspand aan de Marconiweg in Gorinchem heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote uitslaande brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij die richting de snelweg A15 trok.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid waarschuwde uit de rook te blijven. Omdat in het pand gasflessen aanwezig waren, moest de brandweer het vuur van afstand blussen.

De brand werd rond 1.30 ;uur gemeld en de brandweer schaalde snel op naar 'zeer grote brand'. Veel eenheden, bluswagens en hoogwerkers werden ingezet. Ook waren er meetploegen die de rook analyseerden op schadelijke stoffen en de verspreiding in kaart brachten. De rook veroorzaakte veel stank.

Het pand aan de Marconiweg is een bergings- en transportbedrijf dat dicht bij een tankstation is gevestigd. Volgens de brandweer was er geen gevaar dat het vuur oversloeg naar het pompstation. "Inmiddels is het vuur redelijk beheersbaar", zei een woordvoerder. "Maar het pand staat volledig in brand en ook een aantal auto's dat binnen staat is in vlammen opgegaan."

Tegen 4.30 uur werd het sein brand meester gegeven. Een groot deel van de brandweereenheden gingen terug naar de kazerne. De achtergebleven lieden zorgen voor het nablussen.

Het aanliggende pand was uit voorzorg tijdelijk ontruimd. De burgemeester van Gorinchem, Reinie Melissant, was ter plaatse en sprak met de getroffen eigenaar en geëvacueerde bewoners.

