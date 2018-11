Nederlanders hebben in 2017 samen 147,6 miljard kilometer afgelegd met hun personenauto's, bestelauto's, zware vrachtvoertuigen en bussen. Dat is 11,7 procent meer dan vijftien jaar geleden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er nog nooit zo veel met Nederlandse motorvoertuigen gereden als vorig jaar.

Personenauto's legden in 2017 de meeste kilometers af. In totaal reden deze voertuigen 119,1 miljard kilometer, 14,3 procent meer dan in 2002, bijna 5 procent meer dan in 2012 en iets meer (0,4 procent) dan in 2016. "Deze groei hangt samen met een toename van het aantal geregistreerde personenauto's. Met 9,1 miljoen auto's lag dat vorig jaar 20,1 procent hoger dan vijftien jaar eerder", aldus het CBS.

Het aantal afgelegde kilometers per personenauto hield geen gelijke tred met de groei van het wagenpark. In 2002 bedroeg het aantal gereden kilometers per auto gemiddeld 13.700, vorig jaar was dat gedaald naar 13.000 kilometer. Vooral particulieren reden vergeleken met 2002 minder (-6,2 procent). Bij bedrijven daalde het aantal gemaakte kilometers met 1 procent.

Bestelwagens reden meer, vrachtwagens minder

Met bestelwagens wordt sinds 2002 ook veel meer gereden. In totaal ging het vorig jaar om 17,7 miljard kilometer, 6,5 procent meer dan vijf jaar geleden en 6,8 procent meer dan vijftien jaar geleden.

De bestelauto's die op de weg rijden zijn wel steeds ouder. In 2002 werd 15 procent van de kilometers afgelegd met voertuigen die negen jaar of ouder waren, vorig jaar was dit opgelopen tot bijna 34 procent.

Met zware vrachtvoertuigen wordt minder gereden. Het gemiddelde jaarkilometrage van vrachtwagens daalde van 48.500 in 2002 naar 44.200 in 2017. Het wagenpark in deze categorie groeide met 3,7 procent tot 226.000.

Nederland telde vorig jaar 11.300 bussen die met elkaar 691,6 miljoen kilometer aflegden. Dat is 3,8 procent minder dan in 2002 en 2 procent minder dan in 2012, maar 5,2 procent meer dan in 2016.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!