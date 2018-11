De A12 in de richting Utrecht is woensdagavond afgesloten ter hoogte van Zoetermeer vanwege een ongeluk waarbij drie auto' s betrokken waren. Twee mensen raakten lichtgewond. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk veroorzaakte een flinke ravage. Een van de auto's belandde op zijn kop midden op de weg.

De vertraging vanuit Den Haag is volgens de ANWB anderhalf uur. Het advies is om te rijden via Rotterdam over de A13 en A20 of via de N11 via Alphen aan den Rijn. Het verkeer staat vast van het Prins Clausplein tot Zoetermeer.

Rond 18.30 werd de linkerrijstrook langs het ongeval vrijgegeven en kwam het verkeer langzaam weer in beweging.