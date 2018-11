Zo'n drieduizend vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten in gevangenissen zijn ten onrechte opgenomen en mogelijk afgeluisterd. Dat kon gebeuren door een fout in het systeem van de telefoonprovider van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De fout is inmiddels verholpen. Uit een eerste bevinding van provider Telio zou blijken dat het om een programmeerfout gaat.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) noemt het incident een "zeer ernstige zaak" en wil een onafhankelijk onderzoek. De NOvA signaleerde het probleem vorige week na een melding van een strafrechtadvocaat die een gesprek met een cliënt had in een penitentiaire inrichting.

"Ondanks dat dit kantoor de eigen telefoonnummers had geregistreerd in het nummerherkenningssysteem, waardoor deze nummers moeten worden afgeschermd, is dat niet gebeurd. Het gesprek is opgenomen en daarnaast ook nog eens afgeluisterd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)", aldus de NOvA.

Uit onderzoek van Telio zou blijken dat er sinds vorig jaar ongeveer drieduizend gesprekken zijn opgenomen, die inmiddels allemaal zijn gewist. Het is niet bekend of er in de jaren hiervoor gesprekken zijn afgeluisterd.

Dekker laat onderzoek uitvoeren

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming noemt het 'onacceptabel dat de vertrouwelijkheid van gesprekken tussen advocaten en gedetineerden onvoldoende gewaarborgd is geweest". Hij laat daarom de omvang, duur en consequenties van de programmeerfout onderzoeken.

De NOvA en Dekker zullen in gesprek gaan over de kwestie. "Het moet volstrekt zeker zijn dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren en dat het systeem waterdicht is", aldus de NOvA.