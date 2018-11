De FIOD heeft dinsdag in Hoek van Holland 200.000 Britse pond (ongeveer 230.000 euro) gevonden in een vrachtwagen. De 48-jarige chauffeur is aangehouden.

Het geldbedrag was verstopt in een cabine en werd met de hulp van speurhonden van de douane gevonden. Vermoedelijk is het geld afkomstig uit criminele activiteiten.

De chauffeur was op weg naar Polen.

