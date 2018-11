Een uit de hand gelopen halloweenfeest in het zwembad Stappegoor is aanleiding voor een spoeddebat in de gemeenteraad van Tilburg. Het debat vindt vrijwel zeker komende maandag plaats.

Bij het feest waren zaterdagavond een paar honderd mensen aanwezig, onder wie ouders met kinderen.

Aan de feestelijke sfeer kwam een einde door wangedrag van tientallen jongeren. Drie meisjes werden door een groep jongens ingesloten bij de wildwaterbaan. Sommige jongens zouden zich volgens zwembadbezoekers schuldig hebben gemaakt aan handtastelijkheden.

De meisjes hebben geen aangifte van aanranding gedaan, volgens een woordvoerder van de gemeente omdat ze het niet als aanranding hebben ervaren. Het feest werd door het zwembadpersoneel voortijdig beëindigd. Buiten het zwembad werden vernielingen aangericht.

De politie is bezig met een onderzoek, waarbij onder meer camerabeelden worden bekeken. In zwembad Stappegoor hebben zich in het verleden vaker incidenten voorgedaan.

