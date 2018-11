De politie gaat graven op privéterrein achter de boerderij van de pleegouders van Willeke Dost in Koekange. Het meisje verdween in 1992 op vijftienjarige leeftijd.

De mededeling van de politie volgt op de graafactie die twee mannen op touw wilden zetten in hun zoektocht naar het lichaam van Dost.

Dinsdag vond een gesprek met het tweetal plaats. De mannen hadden kenbaar gemaakt over nieuwe informatie te beschikken, die tot de vindplaats van het lichaam van Dost zou kunnen leiden.

De politie schrijft al sinds eind vorig jaar van de informatie op de hoogte te zijn geweest. Er is destijds nader onderzoek naar gedaan en waarna is besloten niet te gaan graven.

Na aanvullende gesprekken met getuigen en het opnieuw bekijken van grondradarbeelden, hebben de politie en het Openbaar Ministerie (OM) woensdag besloten dat alsnog te doen. De onrust in Koekange en omgeving heeft bijgedragen aan dat besluit, aldus de politie in een verklaring. De graafwerkzaamheden moeten binnen een week beginnen.

De politie benadrukt in de verklaring dat het onderzoek kan worden geschaad als mensen naar de plek in kwestie komen. Burgers wordt verzocht de resultaten van het politieonderzoek af te wachten.

Initiatiefnemer burgeractie blij met politieonderzoek

Een van de initiatiefnemers, Jan Huzen, is erg blij met het besluit van de politie, laat hij in een reactie weten. "Dit is supergoed, wij zijn heel erg blij."

Huzen zegt dat de politie heeft beloofd dat hij en de andere initiatiefnemer, Ab Bruintjes, nauw betrokken worden bij de graafplannen. "Donderdag wordt er een planning gemaakt. Er moet ontzettend veel geregeld worden, er komt veel bij kijken. Waarschijnlijk kan het graven ergens begin volgende week plaatsvinden, verwacht ik."

Dost verdween spoorloos op schooldag

Dost verdween 26 jaar geleden. Haar pleegouders zagen de tiener in de ochtend van 15 januari niet, maar dachten dat ze mogelijk al op de fiets naar school was gegaan. In de avond, toen bleek dat deze gedachte niet klopte, is ze als vermist opgegeven.

Aanvankelijk werd gedacht dat Dost vrijwillig was vertrokken. Later werd de zaak grondiger onderzocht door de politie.

Pleegmoeder en -broer eerder opgepakt

De pleegmoeder en -broer van het meisje werden in 2010 enige tijd vastgehouden, omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar vermissing. Zowel in de woning als daarbuiten is toen intensief naar het lichaam van Dost gezocht. Dat leverde niets op.

In 2011 is de zaak gesloten. Een jaar later heeft een tante van Dost nog geprobeerd de vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat is niet gelukt.

Nog voordat Dost één jaar oud was, kwamen haar ouders om bij een verkeersongeluk. Daarna woonde ze bij familieleden, bij pleegouders en in verschillende opvanghuizen.

