De Onderwijsraad adviseert de regering onderwijsbevoegdheden van leraren te verruimen in de strijd tegen het lerarentekort. Het adviesorgaan vindt daarnaast dat onderwijzers betere loopbaanperspectieven moeten krijgen.

De raad reageert woensdag met een onderzoeksrapport op de Tweede Kamer, die vroeg hoe de vormgeving van de opleidings- en arbeidsstructuur kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren in het onderwijs

Volgens de raad is een "ingrijpende herziening" van lerarenopleidingen en de arbeidsstructuur nodig. Daarbij zouden leraren meer mogelijkheden moeten krijgen om zich te specialiseren. Volgens het adviesorgaan wordt het voor leraren hiermee makkelijker om over te stappen naar een andere onderwijssector.

De kern van het beroep in alle vakken en onderwijssectoren is gelijk, stelt de raad. Daarom wordt geadviseerd om toekomstige leraren een generieke basis te geven, in combinatie met een clustering van onderwijsbevoegdheden en één of meer specialisaties. Nu volgen studenten een opleidingstraject waarna ze les kunnen geven in een bepaald deel van het onderwijs.

"Meer mobiliteit, meer keuzemogelijkheden in de lesgevende taak en de nadruk op samen leren maken het beroep aantrekkelijker, ook voor starters. Dit alles kan helpen lerarentekorten in bepaalde sectoren of vakken tegen te gaan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit", staat in het onderzoek.

