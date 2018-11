Een van de moordverdachten die op 9 januari van het balkon van een flat in Breda vielen is nog niet door een medisch specialist onderzocht. Dat zei Jan-Heijn Kuijpers, advocaat van Azzedine A. (27), woensdag in de rechtbank in Breda.

Azzedine A. zit in een rolstoel en kan zijn been niet bewegen. Kuijpers hekelt dat is verzaakt om zijn cliënt in het ziekenhuis te krijgen.

Volgens de advocaat is het de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) om zijn cliënt medische hulp te bieden. De rechter besliste echter dat de verdachte zelf een afspraak met de orthopeed moet regelen, evenals het vervoer daarheen en terug.

Medeverdachte Anel B. heeft inmiddels wel medische behandeling gehad. De twee mannen raakten ernstig gewond toen ze tijdens een vluchtpoging begin dit jaar van een balkon op drie hoog waren gesprongen of gevallen.

Lichaam gevonden in appartement

In datzelfde appartement vond de politie het lichaam van de 25-jarige bewoner, die zelf ook verdachte was in verschillende strafzaken, met twee kogelgaten in zijn hoofd.

De verdachten ontkennen iets te maken te hebben met de dood van de man. Beide mannen blijven in de cel tot de volgende niet-inhoudelijke behandeling, op 8 januari.

Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk.

