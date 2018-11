Bij een reeks voertuigbranden en een caravanbrand in Spijkenisse en Hoogvliet is in de nacht van dinsdag op woensdag een gewonde gevallen. De politie gaat uit van brandstichting en zoekt getuigen.

De politie onderzoekt of er een link is tussen de verschillende incidenten. De woordvoerder meldt dat een agent in een geval de brand zag ontstaan en een man zag wegrennen. De agent zette de achtervolging in, maar de man wist te ontkomen.

Volgens de woordvoerder heeft er op acht verschillende plekken brand gewoed, één in Hoogvliet en zeven in Spijkenisse. Hierbij gingen zeven auto's, een scooter en een caravan in vlammen op. Ook brandde een busje volledig uit. De incidenten vonden verspreid over de nacht plaats.

Twee autobranden vonden plaats bij schadeherstelbedrijven, de andere branden op parkeerplaatsen en in woonwijken. "Enkele bewoners aan de Molenlaan in Spijkenisse, waar een auto uitbrandde, moesten uit voorzorg hun woning verlaten. Daar bestond kans dat de brand zou overslaan", aldus de woordvoerder.

Caravan

Bij de brand in een caravan in Spijkenisse kon de 33-jarige bewoner zich op het nippertje in veiligheid brengen. "De man is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling, omdat hij te veel rook had ingeademd", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De politie onderzoekt of de brand in de caravan is aangestoken en of er een verband is met de autobranden.

