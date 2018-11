Woensdag begint vrij zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Later zal daar ook regen uit vallen. Het wordt 14 of 15 graden.

Na een rustige nacht met hier en daar een mistbank is de woensdagochtend eerst zonnig. Naarmate de dag vordert, neemt de bewolking toe en in de middag kan er in het zuidwesten wat lichte regen vallen.

In de avond trekt de regen verder over het land. De thermometer stokt rond de 15 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Donderdag is een droge en zeer zonnige dag en wordt het een graad of 13. Vrijdag verandert er niet veel, al is er dan wel iets meer bewolking. In het weekend verdringen regenwolken de zon.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 13°C 8°C Z 4 Vrijdag 13°C 5°C ZO 4 Zaterdag 13°C 9°C Z 5 Zondag 13°C 9°C Z 5 Maandag 13°C 9°C Z 3

