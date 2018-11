Een 77-jarige man uit Amsterdam is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, vanwege het maken, bezitten, uitwisselen en invoeren van kinderporno en voor ontucht met vier meisjes in Zuidoost-Azië.

De meisjes zijn afkomstig uit de Filipijnen en Thailand, waar de verdachte sinds 2008 woonde. Ook werd de man bestraft voor het bezit en invoeren van dierenporno.

De rechtbank in Zwolle legde de man, Johan W., ook een extra lange proeftijd op van tien jaar, omdat hij al meerdere keren is veroordeeld voor dit soort zaken en niet inziet dat hij verkeerde dingen doet. Ook weigert hij behandeling.

De rechtbank vindt dat de man schaamteloos profiteerde van de meisjes die in armoede leefden. De aanklager had ook vier jaar celstraf geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet hij zijn slachtoffers ieder 2.000 euro schadevergoeding betalen.

De verdachte werd in mei vorig jaar aangehouden op Schiphol toen hij aankwam vanuit Thailand. De man had kinderporno bij zich. Daarna bleek dat hij honderden afbeeldingen en films in bezit had die hij veelal zelf had gemaakt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!