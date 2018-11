Werknemers en omwonenden liepen een zeer klein gezondheidsrisico door blootstelling aan straalgrit dat met asbest was verontreinigd. Het grit kwam vorig jaar via een bedrijf uit Dordrecht terecht bij ongeveer zeshonderd bedrijven.

De zogenoemde dagelijkse grenswaarde voor asbest werd voor sommige werknemersgroepen overschreden, maar door de korte periode waarin blootstelling heeft plaatsgevonden blijft het totale gezondheidsrisico beperkt.

Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke organisatie TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag. Voor omwonenden van straalprojecten is het gezondheidsrisico door de korte duur van de blootstelling zelfs zeer beperkt.

In oktober vorig jaar bleek dat er straalgrit is gebruikt dat met asbest was vervuild. De verontreinigde partij is ongeveer drie maanden in de handel geweest.

De kans dat blootstelling aan asbest schade toebrengt aan de gezondheid hangt af van duur en hoogte van de blootstelling. TNO onderzocht hoe het verontreinigde straalgrit is gebruikt en hoeveel vezels daarbij ingeademd zouden kunnen zijn.

