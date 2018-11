De temperatuur in De Bilt is dinsdagmiddag opgelopen tot boven de 17,1 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het in Nederland niet eerder zo warm geweest op 6 november, meldt Weerplaza.

Met de temperatuur van dinsdag komt een einde aan het landelijke datumrecord van drie jaar geleden. Weerplaza verwacht dat ook regionale records worden gebroken, omdat de temperaturen in delen van het land nog verder zullen stijgen.

In 1955 werd het op 6 november 20,4 graden in Maastricht. Of dit regionale record wordt gebroken, is volgens het weerbureau niet zeker. Het wordt in november bijna nooit warmer dan 20 graden. Sinds het begin van de metingen is dat volgens Weerplaza slechts zes keer voorgekomen.

De temperaturen zullen de komende dagen geleidelijk dalen. Het wordt woensdag maximaal 15 graden. In de twee daaropvolgende dagen verwacht Weerplaza temperaturen tot 13 graden. In het weekend wordt het 12 of 13 graden.

Dertien landelijke warmterecords gebroken

Er is dit jaar sprake van dertien nieuwe landelijke warmterecords. In de afgelopen oktobermaand werden ook al drie warmterecords gebroken. Op 13 oktober werd het in De Bilt zelfs 26,3 graden.

Daartegenover staan drie kouderecords dit jaar. Het laatste kouderecord is van bijna anderhalve maand geleden. Op 23 september werd het in De Bilt 10,9 graden.

