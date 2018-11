De 46-jarige man die terechtstaat voor het vermoorden en verkrachten van een 21-jarige vrouw in het Gelderse Buren op nieuwjaarsochtend, heeft deze feiten dinsdag ontkend in de rechtbank in Arnhem.

Wel heeft Gerard van D. uit Tiel toegegeven dat hij de fatale klappen heeft uitgedeeld aan het slachtoffer, Nathalie Polak.

De 21-jarige vrouw werd op 1 januari dood, vastgebonden aan het bed en met een plastic zak over haar hoofd aangetroffen nadat er brand was geweest in het appartement in Buren waar ze begeleid woonde.

De officier van justitie beschuldigt Van D. van moord, verkrachting en brandstichting. Zijn DNA werd aangetroffen in spermasporen op het lichaam van het slachtoffer. Het vermoeden bestaat dat hij haar heeft vermoord in een poging om de verkrachting te maskeren.

Man eerder veroordeeld voor mishandeling en verkrachting

De man houdt vol dat hij een geheime seksuele relatie had met het slachtoffer. Op de fatale avond zouden ze volgens hem seks hebben gehad. Van D. heeft verklaard dat zij boos op hem werd en hem aanviel. Als reactie zou hij haar met een wodkafles hebben geslagen, op bed hebben gelegd en hebben vastgebonden.

Hij zegt dat hij toen is gevlucht en ontkent dat hij de plastic zak over haar hoofd heeft getrokken en brand heeft gesticht.

Van D. werd eerder veroordeeld voor mishandeling en verkrachting van een toenmalige partner. Zijn exen zeggen dat hij gewelddadig is.

OM zal lange celstraf en tbs eisen

De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag alleen het dossier besproken en zal bepalen of de verdachte voor observatie naar het Pieter Baan Centrum moet. Vanwege een wachtlijst zal de inhoudelijke behandeling daarom pas over een maand of negen zijn. De aanklager zal dan zijn strafeis formuleren.

De officier van justitie zei dinsdag al dat hij een lange celstraf plus tbs met dwangverpleging wil eisen vanwege een stoornis en recidiverisico die al zijn vastgesteld bij de verdachte.

