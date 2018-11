Kinderopvang Het Kinderstraatje in Almere is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over de stint. De rechter bepaalde vorige week dat de elektrische bolderkar terecht van de openbare weg is gehaald in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van het voertuig.

De kinderopvang had het kort geding aangespannen bij de rechtbank. Het is niet gebruikelijk om in beroep te gaan na een kort geding met zogeheten voorlopige voorzieningen, maar volgens de advocaat was er geen sprake van een eerlijk proces.

Advocaat Werner van Bentem verwijst onder meer naar een "aanvullende verklaring" waarop de rechter zich heeft gebaseerd, zo bleek uit het vonnis. Deze verklaring was evenwel niet ingebracht door een van de partijen in het proces.

Ook komt de raadsman terug op de volgens hem tegenstrijdige en onjuiste informatie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf rondom het melden van wijzigingen in het ontwerp.

Volgens rechtbank gaat verkeersveiligheid voor belang van kinderopvang

De rechtbank oordeelde dat de verkeersveiligheid voor het belang gaat van de eigenaar van de gastouderopvang. Volgens de rechter waren er genoeg aanwijzingen die een onderzoek naar de elektrische bolderkar rechtvaardigen en daarmee de schorsing van het gebruik op de openbare weg.

Het zaak omtrent de stint heeft alles te maken met het dodelijke ongeval met het vervoersmiddel op 20 september in Oss. Door nog onbekende reden kwam daar een stint in botsing met een trein, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

Naar aanleiding van het ongeluk onderzochten de politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aantal stints. Daaruit bleek dat de stint mogelijk gebreken heeft die tot een onveilige situatie op de weg kunnen leiden.

Veel vragen over handelen minister Van Nieuwenhuizen

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) besloot op 1 oktober om de stint niet langer toe te laten op de openbare weg. Er zouden twijfels zijn over de veiligheid van het vervoersmiddel en dit moest eerst worden uitgezocht. Het ministerie heeft laten weten dat het onderzoek naar de veiligheid zeker tot de jaarwisseling gaat duren.

Er zijn afgelopen tijd veel vragen gerezensc over het handelen van de minister. Zo bracht RTL Nieuws naar buiten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer van onvolledige informatie voorzien heeft om de stint van de weg te krijgen en eigen fouten te verbergen.

