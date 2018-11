Het duikwrak Le Serpent in het Grevelingenmeer wordt aangepast naar aanleiding van een incident waarbij twee duikers om het leven kwamen. Staatsbosbeheer hoopt het wrak in 2019 weer beschikbaar te stellen voor duikers.

Twee ervaren duikers werden eind mei dood aangetroffen in het duikobject. De mannen zijn volgens de politie waarschijnlijk verongelukt doordat zij hun oriëntatie hadden verloren.

Vanwege de dood van de mannen gaf Staatsbosbeheer, sinds dit jaar eigenaar en beheerder van Le Serpent, een negatief duikadvies af voor het betreffende scheepswrak. Daarna is de organisatie met verschillende belanghebbenden in gesprek gegaan over de veiligheid van duikers.

Le Serpent, met een lengte van ruim 60 meter, ligt op een diepte van circa 28 meter. Het zicht in het wrak is beperkt door opdwarrelend sediment, waardoor de ruimtes in het wrak onoverzichtelijk kunnen zijn.

Donkere ruimtes worden ontoegankelijk gemaakt met de afsluiting van het voor- en achterruim. Daarnaast komen in twee grote ruimen in het centrale deel een extra duik- en begeleidingslijn, waardoor duikers makkelijker naar buiten kunnen komen. Verder wordt bij de duiksteiger een nieuw informatiebord geplaatst.

Onderwatersport Bond positief over maatregelen

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), een van de organisaties die in gesprek gingen met Staatsbosbeheer, reageert positief op de aangekondigde aanpassingen.

"Je wilt voorkomen dat er opnieuw een ongeluk gebeurt en met deze maatregelen wordt die kans kleiner", zegt NOB-bestuurder Bert Vos. "Wrakduiken op Le Serpent is veilig, maar wel met een goede voorbereiding, voldoende ervaring en het juiste materiaal."

Het is nog niet bekend wanneer het negatieve duikadvies wordt opgeheven. Staatsbosbeheer hoopt alle aanpassingen voor het komende recreatieseizoen te hebben uitgevoerd.

