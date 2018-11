De politie heeft afgelopen weekend in Utrecht zes mannen aangehouden voor de handel in nep merkkleding. Agenten hebben een partij nep merkkleding in beslag genomen ter waarde van 200.000 euro.

Het gaat in totaal om vier Utrechters van 21, 33, 50 en 53 jaar oud en twee mannen uit Rotterdam van 40 en 23 jaar.

De eerste aanhoudingen werd op zaterdag verricht. Toen controleerden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een bestelbus op de Stadsbaan in Leidsche Rijn. De medewerkers troffen in deze bus een lading kleding aan, waarvan de chauffeur geen pakbonnen of vervoersbewijzen had.

De bestuurder en zijn bijrijder zijn vervolgens aangehouden. De kleding is in beslag genomen.

Een dag later, op zondag, trof de politie een grote lading kleding aan in een opslagloods op een bedrijventerrein in Utrecht. De 33-jarige bewoner van het pand werd aangehouden. Ook werden een aantal telefoons, ongeveer vierduizend euro aan contant geld en zijn auto in beslag genomen.

Op het thuisadres van de verdachte zijn later op de dag drie andere mannen aangehouden die dozen aan het inladen waren met nep merkkleding.

Verdachten na verhoor op vrije voeten

De verdachten zijn na hun verhoor weer op vrije voeten gesteld. De politie stelt een nader onderzoek in naar de handel en de herkomst van de kleding in.

Alle merkhouders van de nep merkkleding, waaronder Philipp Plein, Dolce & Gabanna en Dsquerd, doen aangifte van inbruik op het merkenrecht.

Volgens de politie kunnen de goederen in sommige gevallen ook schadelijk voor de volksgezondheid zijn door gebruik van verkeerde lijm of verfsoorten.