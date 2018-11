Bij de oude ingang van het Erasmus MC is dinsdag een grote bouwkraan omgevallen. Daarbij is de kraanmachinist gewond geraakt. Hij zat in het voertuig dat op de grond staat.

De bouwkraan viel om toen deze een koelinstallatie van het dak wilde tillen. Dat is onderdeel van de ontmanteling van het pand, dat gesloopt wordt.

Het gebouw is flink beschadigd door het hydraulische deel van de kraan, dat niet helemaal uitgeschoven was. De kraan is zijwaarts in een laag deel van het gebouw gevallen.

De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig

Op het moment dat de bouwkraan omviel, was er niemand binnen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het bergen van de omgevallen kraan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!