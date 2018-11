De Nederlandse maatschappij is in de afgelopen jaren onder druk komen te staan door een opleving van rechts-extremisme, concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een maandag verschenen rapport.

Voor het rapport De golfbewegingen van rechts-extremistisch geweld in West-Europa deed de coördinator terrorismebestrijding onderzoek naar de historische en internationale context van rechts-extremistische dreiging in Nederland.

De dienst signaleert in West-Europa een toename van rechts-extremistisch gemotiveerd geweld sinds de vluchtelingencrisis in 2015. Ook verschillende jihadistische aanslagen leidden tot gewelddadige reacties van rechts-extremisten.

Volgens de NCTV is ook in Nederland sprake van een toename, maar haalt het rechts-extremistische geweldsniveau het niet bij dat van begin jaren negentig, toen onder meer etnische minderheden, joden en homoseksuelen doelwit van geweld op straat werden.

Extreemrechts heeft zichzelf vernieuwd

Wel is duidelijk zichtbaar dat extreemrechts zichzelf heeft vernieuwd, aldus de NCTV. De beweging 'alt-right' heeft het klassieke beeld van de kale neonazi naar de achtergrond verdrongen en maakt veel gebruik van internet en sociale media.

Rechts-extremistisch geweld in ons land is vooralsnog voornamelijk ongeorganiseerd, gepleegd door individuen of kleine groepjes zonder aansluiting bij grotere en bekendere bewegingen. De NCTV waarschuwt wel dat de toegenomen ruimte voor bijvoorbeeld xenofobische uitlatingen online bijdraagt aan een klimaat waarin die personen of groepen snel kunnen radicaliseren en kunnen worden aangezet tot gewelddadige handelingen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kwam in oktober ook met een rapport waarin wordt gewaarschuwd voor een toegenomen geweldsdreiging uit extreemrechtse hoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!