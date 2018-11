De twee officiële supportersverenigingen van Willem II, Stichting KingZine en Supportersclub Willem II, willen juridische stappen ondernemen tegen de politie en de gemeente Amsterdam.

De supporters vinden dat ze door de politie in Amsterdam oneerlijk zijn behandeld toen ze zaterdag per trein arriveerden op Station Amsterdam Centraal. Ze waren op weg naar de wedstrijd Ajax-Willem II in de Johan Cruijff ArenA.

"De supporters werden ingesloten, iedereen werd een voor een gefouilleerd en op de foto gezet. Na twee uur in de kou werden we weer een trein in gedwongen en naar de Johan Cruijff ArenA gebracht. Er is vanuit de politie niet gecommuniceerd", aldus de supporters.

De verenigingen onderzoeken momenteel welke stappen ze willen ondernemen en hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Eerst moet er duidelijkheid komen over een aantal zaken, schrijven ze in hun verklaring.

Supporters vinden dat 'vrij reizen' is afgenomen

Volgens de supporters mochten ze "vrij reizen", wat volgens hen betekent dat ze ook een biertje mochten drinken in de Amsterdamse binnenstad.

De politie Amsterdam liet maandag in een verklaring aan NU.nl weten dat er dit seizoen voor gekozen is om minder beperkingen op te leggen aan supporters. Daarom mocht de groep vrij reizen, "mits de club (Willem II, red.) inspanningen verrichtte om bezoek aan het centrum van Amsterdam te voorkomen".

Willem II wil geen inhoudelijke reactie geven op de vraag hoe de voorwaarde die de politie heeft gesteld naar de supporters is gecommuniceerd.

Burgemeester gaf noodbevel

Burgemeester Femke Halsema heeft zaterdag een noodbevel afgegeven omdat er signalen waren dat er mogelijk een confrontatie met Ajax-supporters zou plaatsvinden in de binnenstad. "Omwille van de veiligheid van supporters en van winkelend publiek hebben we daaropvolgend alsnog voor begeleiding naar het stadion gekozen", zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam.

Volgens de woordvoerder wachtte er een groep van tachtig tot honderd supporters van de harde kern van Ajax in de buurt van Amsterdam Centraal op de trein met supporters vanuit Tilburg, een zogeheten 'ontvangstcomité'. Bovendien waren er volgens de politie "sterke aanwijzingen" dat er onder de 150 Willem II-supporters leden van de harde kern zaten, die "mogelijk betrokken waren bij vechtafspraken".

Onduidelijkheid binnen politie

De Amsterdamse politie meldt ook dat enkele supporters die van Tilburg naar Amsterdam reisden een eetstalletje hebben geplunderd bij hun vertrek. "Ook hebben ze treinmeubilair beschadigd en het rookverbod in de trein overtreden. Enkele supporters zouden bivakmutsen en vuurwerk bij zich hebben gehad", aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.

De politie in Tilburg liet maandag aan NU.nl weten dat voor zover zij weten geen stalletje geplunderd is. Eerder lieten de supportersverenigingen weten dat er agenten uit Tilburg onder de supporters waren. Zij zouden niks van deze gebeurtenissen hebben gemerkt.

De supportersverenigingen schrijven dat de verklaringen van beide korpsen haaks op elkaar staan. Daarover zegt de politie Tilburg dinsdag dat het onderzoek naar de situatie vanaf nu enkel en alleen bij de politie Amsterdam ligt.

De politie Amsterdam wil dinsdag geen nieuwe verklaring geven over de zaak. "Aangezien er juridische stappen zijn aangekondigd, doen wij verder geen uitspraken meer", laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

