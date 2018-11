De nieuwe glijbaan Crazy Cone in zwembad De Peppel in Ede is maandag per direct gesloten. Volgens de directeur Ronald ter Hoeven gebeurde dit nadat er in vijftien dagen tien mensen gewond zijn geraakt.

De glijbaan bestaat uit buizen en een trechter. Volgens de directeur zorgde de Crazy Cone voor recorddrukte in de herfstvakantie.

Ondanks instructies van de badmeester raakten mensen gewond. Het ging vooral om volwassenen. Dit heeft mogelijk met hun lengte of gewicht te maken.

Er volgt een onderzoek naar de veiligheid van de glijbaan.