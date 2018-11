De politie onderzoekt informatie over Willeke Dost, die sinds 1992 wordt vermist. Twee tipgevers zeggen nieuwe aanwijzingen te hebben gevonden bij een particuliere zoektocht.

De politie laat maandag weten te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van nieuwe informatie. Volgens de politie is dat nu nog niet te zeggen.

De tipgevers baseren zich op een zoektocht die vorig jaar is uitgevoerd. Getrainde honden sloegen aan op een locatie in de buurt van de woning van Dosts pleegouders. Ze woonde daar sinds haar tiende. Ook een grondradar zou hebben laten zien dat er iets onder de grond ligt.

De politie heeft hier eerder nader onderzoek naar gedaan. Op basis van de toen beschikbare informatie was er volgens de politie uiteindelijk geen aanleiding om op die plek verder te gaan zoeken.

"Bij nieuwe informatie maken de politie en het Openbaar Ministerie nieuwe afwegingen. Of dit nu ook het geval is, wordt verder onderzocht." Er wordt een afspraak met de tipgevers gemaakt.

Tiener verdween spoorloos op schooldag

De tiener verdween 26 jaar geleden. Haar pleegouders dachten dat ze in de ochtend van 15 januari op de fiets naar school was gegaan. Toen die avond het tegengestelde bleek, is ze als vermist opgegeven. Aanvankelijk werd haar vermissing beschouwd als een vrijwillige verdwijning. Later werd de zaak verder onderzocht.

Haar pleegmoeder en -broer werden in 2010 enige tijd aangehouden, omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij haar verdwijning. In en rond de woning is toen intensief gezocht naar een mogelijk graf, onder meer met graafmachines. Maar dat leverde niets op.

Justitie besloot de zaak in december 2011 te sluiten. In 2012 probeerde een tante van Dost alsnog vervolging van de pleegmoeder en -broer af te dwingen, maar dat mislukte.



Nog voor haar eerste levensjaar verloor Dost haar ouders door een verkeersongeluk. Daarna werd ze bij familieleden, pleegouders en verschillende opvanghuizen ondergebracht.