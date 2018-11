De verdediging in een grote drugszaak rondom de flamboyante zakenman Florian van L. wil nieuwe rechters. Een medeverdachte in de zaak wraakte maandag de huidige rechters.

Dit gebeurde nadat de rechtbank had besloten dat het proces gewoon kon doorgaan.

Advocaten hadden om uitstel van de behandeling gevraagd, omdat maandag duidelijk werd dat justitie de zaak over het transport van 1.100 kilo cocaïne in Raamsdonksveer had gesplitst.

De drugs werden in december 2015 gevonden in een lading ananassap. Enkele verdachten stonden maandag terecht in Middelburg.

In de rechtbank in Den Bosch stonden de vermeende opdrachtgevers terecht. De verdediging wilde inzage in de dossiers van de Middelburgse verdachten. Maar de rechtbank vond dat niet noodzakelijk. Medeverdachte Sadik El A. vond dat "onbegrijpelijk" en wraakte de rechtbank.

De wrakingskamer gaat maandagmiddag bekijken of het besluit van de rechters om door te gaan als vooringenomen gezien kan worden. Als dat het geval is, dan worden de rechters vervangen.