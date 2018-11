Het gaat de komende dagen opvallend warm worden voor de tijd van het jaar. Op sommige plaatsen wordt het dinsdag zelfs 19 of 20 graden. Ook woensdag zullen de temperaturen opvallend hoog zijn.

Dat voorspelt Weerplaza maandag.

Dankzij een hogedrukgebied boven Oost-Europa weet warme lucht uit het zuiden van het continent Nederland te bereiken. Er wordt geen neerslag verwacht de komende dagen, aldus Weerplaza.

Ook maandag zal het al opvallend warm worden. Temperaturen van 15 graden zijn zeer waarschijnlijk, stelt de weerdienst.

Sinds 1901 is het slechts zesmaal voorgekomen dat in november temperaturen boven de 20 graden werden gemeten. Het laatst gebeurde dat op 3 november 2015; toen werd het bijna 21 graden in Maastricht.

De kans dat er deze week daadwerkelijk een maandrecord verbroken gaat worden, is overigens klein. De hoogst gemeten novembertemperatuur was 22,0 graden. Deze werd gemeten in Limburg op 1 november 2014. Die hoogte wordt deze week naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald, stelt Weerplaza.

