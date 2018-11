Het hoger beroep in de zaak tegen Aydin C. loopt vertraging op, omdat de verdediging opnieuw onderzoekswensen heeft ingediend en wil dat de zaak wordt aangehouden. Het was eigenlijk de bedoeling om maandag met de feitenbehandeling te beginnen.

De advocaat van Aydin C., Robert Malewicz, bepleitte maandag nog maar eens hoe belangrijk het is voor zijn cliënt om toegang te krijgen tot de data die in dit proces in beslag zijn genomen.

Het gaat om data die is aangetroffen op computers en andere gegevensdragers in de woning van de Tilburger toen hij daar op 13 januari 2014 werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt het dossier samen en heeft alle relevante data daarin op laten nemen. Volgens Aydin C. kan hij met de overige data juist aantonen dat hij niet de schuldige is. Zo zou hij harde schijven van andere mensen in zijn bezit hebben gehad.

Volgens Malewicz ligt er in de zaak zo'n immense berg met data, dat niet duidelijk is of alle belastende en ontlastende informatie in de processtukken is beland.

Man verdacht van digitale stalking minderjarige meisjes

Aydin C. wordt onder meer verdacht van digitale stalking van 34 minderjarige meisjes in Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten en Canada.

Ook zou hij vijf homoseksuele mannen uit het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben willen afpersen door te dreigen met het verspreiden van naaktbeelden die de man in bezit had. Daarnaast zou Aydin C. kinderporno hebben gemaakt en verspreid.

Een van zijn vermeende slachtoffers was de Canadese Amanda Todd, die in 2012 op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte. Aydin C. zal in deze zaak apart worden berecht in Canada.

Het OM moet nog reageren op het verzoek van de verdediging, maar zei hiervoor tot 16.00 uur nodig te hebben. Dit zorgt voor de nodige vertraging.

Voorzitter van het hof niet blij met vertraging

De voorzitter van het gerechtshof van Amsterdam liet maandag blijken niet blij te zijn met deze ontwikkeling. Veel van de verzoeken van de verdediging zijn in een eerder stadium al afgewezen. Het hof zei niet te verwachten maandag al met een beslissing te zullen komen over het aanhoudingsverzoek

Aydin C. was opvallend genoeg afwezig bij de eerste zitting in het hoger beroep. Hij liet voorafgaand aan het hoger beroep weten zijn stilzwijgen te doorbreken, maar is daar volgens zijn advocaat op teruggekomen. "Ik had hem zelf wel verwacht", aldus de advocaat.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg het hof de verzoeken af te wijzen. Daarbij woog zwaar mee dat door het overdragen van een deel van de gevraagde onderzoeksinformatie de privacy van de veelal jonge slachtoffers in het geding kan komen. Onder hen zijn volgens het OM ook slachtoffers die nooit zijn geïdentificeerd.

"Alle voor de opsporing relevante belastende en ontlastende informatie is overgedragen", aldus de aanklaagster.

Het hof gelastte dat de man in ieder geval donderdag aanwezig is op de zitting. Dan zal ook over de onderzoeksvragen worden geoordeeld. De uitspraak staat gepland voor 14 december.