Na een koele nacht begint de maandag mistig met veel wolkenvelden. In het zuiden klaart het snel op en schijnt de zon vrijwel de hele dag. Daar wordt het 15 graden, elders rond de 11 graden.

In het noordoosten en noorden kan het een hele tijd duren voordat de lage bewolking plaatsmaakt voor wat zon. Daar heeft het zuiden geen last van. De hele dag is de zon daar volop aanwezig. Overal blijft het droog.

In het uiterste zuiden wordt de 15 graden gehaald, iets daarboven ligt de temperatuur rond de 13,14 graden. Elders in het land ligt de temperatuur een paar graden lager.

Dinsdag wordt het nog zachter met temperaturen rond de 16 graden, waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. Woensdag zal het rond de 14 graden worden. De zon blijft zich laten zien de komende dagen, waarbij vooral donderdag in het oog springt. In het weekend is de verwachting dat het gaat regenen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 17°C 7°C ZO 3 Woensdag 15°C 9°C Z 3 Donderdag 13°C 8°C ZW 4 Vrijdag 12°C 5°C ZO 3 Zaterdag 12°C 8°C ZZW 4

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!