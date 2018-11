Maandag begint het hoger beroep in de zaak tegen Aydin C. De man die terechtstaat voor het chanteren met naaktbeelden van tientallen minderjarige meisjes. Hij werd bekend door de zelfmoord van een van zijn vermeende slachtoffers, de Canadese Amanda Todd (15). Een terugblik.

Het was 13 mei 2013 toen Facebook zich bij de Nederlandse politie meldde. Het vermoeden was gerezen dat een nog onbekend persoon, die gekoppeld werd aan zeker 86 accounts, bezig was met het verzamelen, produceren en verspreiden van beelden van kinderuitbuiting.

Ook zou er sprake zijn van chantage. Zo legde de onbekende persoon beelden vast van masturberende mannen en dreigde deze openbaar te maken als er niet zou worden betaald.

Ondanks dat de onbekende gebruikmaakte van afgeschermde IP-verbindingen en IP-adressen weet Facebook één IP-adres van de gebruiker te achterhalen. Dat leidde naar Nederland.

Facebook overhandigde een rapport van bevindingen en kwam op 6 september 2013 met een aanvulling hierop. De politie besloot vanaf dat moment een onderzoek te startten.

IP-adres kwam ook voor in ander onderzoek

Het IP-adres bleek, eenmaal ingevoerd in de politiesystemen, overeen te komen met een IP-adres in een ander onderzoek, genaamd 'Sleutel'. Het was een oplichtingszaak uit 2011 waarbij mensen een maand huur en borgsom overmaakten, maar niet de betreffende woningen in konden.

De man wist zich goed verborgen te houden, maar verder onderzoek naar het IP-adres leidde het onderzoeksteam uiteindelijk naar een bungalowpark in Oisterwijk in Noord-Brabant. En de verdachte kreeg een naam: Aydin C.

Verdachte had geen vaste woon- of verblijfplaats

Aydin C. had geen vaste woon- of verblijfplaats en bleek zich te verplaatsen van vakantiepark naar vakantiepark met als laatste standplaats Oisterwijk.

De politie was erg nieuwsgierig naar het internetgedrag van de man en liet een zogenaamde IP-tap plaatsen. Hiermee kan van buitenaf mee worden gekeken naar het internetverkeer. Dit bleek echter zeer moeilijk door de beveiligde verbinding op de computers van Aydin C.

Politie wist door slimmigheid computer verdachte binnen te dringen

Met een slimmigheid wist de politie alsnog door te dringen tot de computers van Aydin C. Toen de Tilburger op 20 december 2013 werd aangehouden op verdenking van woonfraude in het onderzoek Sleutel, betrad de politie in het geheim de woning van Aydin C. en installeerde een technisch hulpmiddel op zijn laptop en pc.

Hiermee konden zijn toetsaanslagen worden geregistreerd en tegelijkertijd schermafbeeldingen gemaakt worden als hij bijvoorbeeld gebruikmaakte van communicatieprogramma’s als Skype. Daarnaast werd zijn hele huis doorzocht en behangen met afluisterapparatuur.

Man deed zich voor als vrouw of jongeman

Zo ontstond er een beeld bij justitie van een man die op een geraffineerde manier zijn slachtoffers benaderde, en vervolgens chanteerde en/of afperste.

Aydin C. maakte gebruik van veel verschillende aliassen waarmee hij vooral jonge meisjes benaderde. Hij deed zich voor als vrouw die zich opwierp als vriendin voor de meisjes. Of hij deed zich voor als een potentieel vriendje als jongeman van rond de achttien.

Hij benaderde zijn slachtoffers op verschillende chatsites waarop hij honderden lijntjes uitwierp. Hij benaderde slachtoffers op jonge leeftijd en kwam jaren later terug om zogenaamd samen hun seksualiteit te ontdekken.

Op deze manier maakte hij ze naaktfoto's afhandig. Zelf verscheen hij nooit voor de webcam; hij wist zijn slachtoffers om de tuin te leiden met pornografisch materiaal dat hij van het internet haalde.

Als hij de beelden eenmaal in handen had, begon hij de meisjes te chanteren met de naaktbeelden. Om verdere verspreiding te voorkomen moesten ze seksuele handelingen uitvoeren voor de webcam.

Amanda Todd vertelde op Youtube wat haar was overkomen

Een van zijn vermeende slachtoffers is de Canadese Amanda Todd (15). Het meisje werd in 2009 benaderd. In 2012 werd door haar weigering seksuele handelingen uit te voeren een naaktfoto van haar verspreid.

In een video op YouTube liet ze zien wat haar was overkomen en hoe ze werd gepest. Het meisje pleegde niet lang na het plaatsen van de video zelfmoord.

Aydin C. zal na het hoger beroep in Nederland, in een aparte rechtszaak in Canada terechtstaan voor het chanteren van Todd. De man wordt niet vervolgd voor betrokkenheid bij haar dood.

Na een maand observeren wist de politie genoeg en werd Aydin C. in januari 2014 aangehouden in zijn bungalow in Oisterwijk. Zijn computers werden in beslag genomen evenals drie harde schijven.

Die harde schijven heeft Aydin C. zo goed weten te vergrendelen dat het jaren kostte die te kraken. Maar bij behandeling van de rechtszaak in 2017 werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) 204.000 afbeeldingen, 4.000 video's en contactinformatie van zowel slachtoffers als hun familieleden op de computers van Aydin C. had aangetroffen.

Moeilijkheid was het koppelen van verdachte aan gebruikte accounts

De moeilijkheid zat hem in het koppelen van Aydin C. aan de aliassen die hij gebruikte, maar toch slaagde justitie er grotendeels in om het netwerk aan accounts op internet te koppelen aan de 'fysieke wereld'.

De man die in beeld kwam, was Aydin C. Zo werd de man vastgelegd op camerabeelden bij een Western Union-transactie waarbij hij geld van een mannelijk slachtoffer ontving.

Een technisch hulpmiddel wist een schermafbeelding te maken van een Skype-gesprek op de computer van de man en een jong meisje. Het gesprek was seksueel getint.

Man werd ook in de gaten gehouden door Engelse politie

Het account dat toen door Aydin C. werd gebruikt, is tevens het account waarmee hij gesprekken voerde met Engelse undercoveragenten. Want ook in Engeland liep een onderzoek omdat hij daar slachtoffers maakte, net als in de Verenigde Staten en Noorwegen.

Terwijl Aydin C. op 10 januari dit gesprek voerde met de Engelse agent, werd hij opgenomen en was hij mompelend en vloekend te horen.

Het hardste bewijs was daarnaast het gesprek dat Aydin C. voerde op de avond van 13 januari 2014, de avond van zijn aanhouding.

Buiten zijn bungalow stond die avond vanaf 18.00 uur een observatieteam. Zo wist de politie dat Aydin C. thuis was en er ook niemand anders het huis betrad of wegging. Zijn chat sloot hij af, twee minuten voordat hij in de boeien werd geslagen.

Aydin C. blijft erbij onschuldig te zijn

Het was belangrijk omdat Aydin C. zelf alles ontkende, en zei dat een ander persoon verantwoordelijk was voor de daden waarvoor hij werd vervolgd.

De rechtbank heeft hier nooit enig bewijs voor gezien en bestempelde de persoon als niet bestaand. Aydin C. werd daarop veroordeeld tot 10 jaar en 243 dagen.

De man zelf is altijd blijven ontkennen. Hij zweeg tijdens de rechtszaak, maar heeft nu laten weten openheid van zaken te gaan geven. In de gevangenis schreef hij een boek waarin hij zegt dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling.

Vanaf maandag verschijnt Aydin C. voor het gerechtshof in Amsterdam waar het hoger beroep begint dat twee weken zal duren. De uitspraak wordt op 14 december verwacht.