Zondag schijnt de zon opnieuw uitbundig. Met in de middag 11 tot 14 graden is het zachter dan zaterdag. In de nieuwe week gaat de temperatuur verder omhoog. De nachten zijn minder koud en overdag wordt het ruim 15 graden.

's Ochtends is het helder en koud, met temperaturen rond het vriespunt. Verspreid over het land kunnen ook enkele mistbanken ontstaan.

In de loop van de dag gaat de zon flink schijnen, wat het kwik naar 11 tot 14 graden doet stijgen. Later op de dag is er kans op lage bewolking in het oosten, maar blijft het waarschijnlijk droog.

In de nacht naar maandag klaart het op de meeste plaatsen op en ontstaat er vooral in het midden en noorden nevel en mist. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De oostelijke wind is zwak, aan zee en op het IJsselmeer matig.

Na het weekend blijft het veelal droog, met 's nachts en 's ochtends kans op plaatselijke mistbanken in het oosten. Het vriespunt wordt 's nachts niet meer gehaald, overdag schijnt de zon veelvuldig. Het wordt 15 graden en op sommige plekken zelfs warmer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 14°C 5°C O 2 Dinsdag 17°C 8°C ZO 3 Woensdag 15°C 8°C Z 3 Donderdag 13°C 9°C ZW 4 Vrijdag 12°C 5°C ZZO 3

