De politie en de Mobiele Eenheid (ME) hebben een groep van honderdvijftig Willem II-supporters ingesloten op een perron op station Amsterdam CS. Zo hoopt de politie een confrontatie te voorkomen tussen de Tilburgse supporters en aanhangers van Ajax. De clubs staan zaterdagavond tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Volgend op een noodbevel van burgemeester Femke Halsema wordt de groep onder politiebegeleiding naar het stadion gebracht. Of dat per bus of per metro gebeurt, is nog niet bekend.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog geen incidenten zijn geweest of arrestaties zijn verricht.

De treinen van en naar Amsterdam Centraal waren zaterdagmiddag tijdelijk gestremd als gevolg van de actie. Omstreeks 15.45 waren de beperkingen voorbij.