Een groot deel van het Gooi en van Almere zat zaterdagochtend een aantal uren zonder stroom. De storing leidde ook tot problemen op de weg en op het spoor.

Hoeveel huishoudens en bedrijven er waren getroffen, is volgens een woordvoerder niet duidelijk. De oorzaak zat volgens hem in een storing in het hoogspanningsnetwerk van TenneT.

Er was door de storing een file ontstaan op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. De spitsstrook kon volgens Rijkswaterstaat niet open. Ook was er tijdens de storing geen treinverkeer mogelijk van en naar Almere Centrum. Rond 12.00 uur is het treinverkeer hervat.

De NS zette stopbussen in tussen Almere Oostvaarders, Almere Buiten, Almere Parkwijk en Almere Centrum.