Vooraanstaand kankeronderzoeker Jan S. heeft ontslag genomen bij het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis (NKI-AVL) nadat een promovenda klachten tegen hem had ingediend wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Een extern bureau verrichte het onderzoek op verzoek van de raad van bestuur, schrijft NRC. De krant kreeg inzage in het rapport. Daaruit bleek dat er meerdere klachten tegen S. zijn ingediend en één melding van grensoverschrijdend gedrag.

S., ook deeltijd hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, was zowel promotor als opleider klinische farmacologie van de promovenda. Hij zei "meer dan vriendschap" voor de promovenda te voelen, die te kennen gaf dat deze gevoelens niet wederzijds waren.

Desondanks gaf S. niet op en "gebeurden er dingen die ik niet wilde", zegt de promovenda in een gesprek. Na dit incident wisselt ze van promotor. Ze schrijft een e-mail aan S. waarin ze beperkingen aan het contact voorstelt, maar hier houdt hij zich niet aan.

S. bevestigt het verhaal aan NRC. "Het spijt me tegenover alle betrokkenen zeer dat ik het zover heb laten komen. Wat plaatshad, is niet gepast in de gegeven verhoudingen op het werk."

De betrokken promovenda is "opgelucht" dat S. weg is uit het ziekenhuis. "Hij had me verteld dat zijn gevoelens niet weg zouden gaan zolang we samen in het NKI-AVL zouden werken. De optie om zelf te stoppen met mijn promotietraject was er, maar dat vond ik de omgekeerde wereld. Uiteindelijk zag ik geen andere mogelijkheid meer dan een klachtenprocedure te beginnen, ook omdat ik wil voorkomen dat dit anderen ook overkomt."