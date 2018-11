De Argentijnse piloot Julio Poch heeft een schadeclaim van 5 miljoen euro neergelegd bij de Nederlandse staat, omdat Nederland hem uitleverde aan Argentinië.

Dat zeggen zijn advocaten Carry Knoops-Hamburger en Geert-Jan Knoops in het NRC.

De piloot wil ook dat vijf voormalige ministers worden gehoord in de zaak. Zo wil hij de schadeclaim onderbouwen. Het gaat om ex-premier Jan-Peter Balkenende, oud-ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Ivo Opstelten en oud-ministers van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal en Maxime Verhagen.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet eerder deze week al weten dat de claim van Poch niet wordt erkend. Daarop hebben Poch en zijn advocaten vrijdag besloten naar de rechter te stappen.

Poch zat jarenlang in voorarrest in een Argentijnse cel, omdat hij in zijn geboorteland werd verdacht van deelname aan de dodenvluchten onder het militaire regime in het land in de jaren zeventig. De piloot werd in 2017 vrijgesproken.

De advocaten van Poch hebben aan de krant laten weten dat de schade die de piloot in die jaren leed ongeveer gelijkstaat aan 5 miljoen euro. De voormalige bewindslieden zouden namelijk een grote rol hebben gespeeld in de aanhouding van Poch in Spanje in 2009.

De piloot werd na zijn allerlaatste vlucht voor hij met pensioen zou gaan gearresteerd door de politie op het vliegveld van Valencia.

Poch denkt dat hij in Nederland voor het proces al werd gezien als oorlogsmisdadiger, staat in het NRC. Ook vindt hij het raar dat Grapperhaus heeft laten weten dat de advocaat van beschuldigers van Poch, Liesbeth Zegveld, deels werd betaald door het Openbaar Ministerie (OM).

