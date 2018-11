Het hoger beroep in de zaak tegen Adam V.B. is vrijdag in Zwolle aangehouden voor het opmaken van een persoonlijkheidsonderzoek. De 24-jarige V.B. werd in november vorig jaar tot 5 jaar cel veroordeeld voor het verkrachten van een 12-jarig meisje in een trein.

De man sprak met het meisje af op het station in Zwolle en drukte haar de trein in. Op het toilet misbruikte hij haar onder dreiging van een mes, zo achtte de rechtbank bewezen.

Na zijn veroordeling was de man maanden zoek. De Spaanse politie pakte hem in juni dit jaar op. "Het leek of ik ontsnapt was, maar dat was niet zo. Ik was met vakantie", zei de veroordeelde vrijdag.

Volgens zijn advocaat zat hij gewoon bij familie in Spanje. V.B. zit sindsdien vast. Hij ging in beroep tegen de veroordeling omdat hij de verkrachting ontkent.

Volgens de man nam het twaalfjarig meisje het initiatief. Dat heeft hij eerder ook verklaard. Zittingen in de zaak bij de rechtbank in Zwolle werden al herhaaldelijk aangehouden.

Eerst omdat V.B. geen geld had om naar Zwolle te komen, toen omdat de politie hem in Vleuten niet kon vinden en later omdat de rechters nieuw onderzoek wilden.

De zaak is nu uitgesteld omdat V.B. toezegde mee te werken aan onderzoeken door een psycholoog en de reclassering. Eerder weigerde hij dat. De raadsheren van het hof vinden een dergelijk onderzoek noodzakelijk.

Tot de zaak wordt afgedaan blijft hij vastzitten.

