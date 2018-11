De politie heeft vrijdag invallen gedaan in Waalwijk, Asperen en Kaatsheuvel vanwege vermoedens van witwassen. Het onderzoek richt zich onder andere op een 39-jarige man uit Waalwijk die vorige week in Spanje werd aangehouden.

De man was als vermeend lid van een Nederlandse drugsbende mogelijk betrokken was bij de smokkel van ruim zes ton cocaïne. Er is beslag gelegd op twee woningen in Waalwijk, twee panden, meerdere luxe voertuigen en dure horloges.

De politie laat vrijdag weten dat er al langer twijfels waren over de riante levensstijl van de Waalwijker en zijn vader. De vermoedens over illegale handel werden vorige week bevestigd toen de zoon werd aangehouden in verband met de vangst van de cocaïne in Malaga.

Zijn vader is voor de Nederlandse politie ook hoofdverdachte in het witwasonderzoek. De man woont niet meer in Waalwijk en verblijft volgens de politie in buitenland.

