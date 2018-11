De achttienjarige Gerson F., die wordt verdacht van een zeer gewelddadige verkrachting in Rotterdam, heeft een bekentenis afgelegd. Dat blijkt vrijdag uit de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtszaak.

Hij was niet bij de zitting aanwezig. Zijn persoonlijkheid wordt momenteel onderzocht in een observatiekliniek van justitie.

Een jonge vrouw werd in juli in de vroege ochtend vlak bij haar woning in de Esch aangevallen. Ze is door het incident ernstig gewond geraakt. Zo zou F. haar onder meer hebben proberen te wurgen met een T-shirt en had het slachtoffer een slagaderlijke bloeding.

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze geopereerd is. F. wordt daarom niet alleen vervolgd voor verkrachting, maar ook voor poging tot moord.

Om haar privacy te respecteren wordt, anders dan gebruikelijk, haar naam niet opgenomen in de aanklacht. Ze wordt aangeduid met initialen.

Man ook verdacht van aanranding

Ook zou hij diezelfde dag een andere vrouw hebben aangerand. Volgens de tenlastelegging zou hij zijn slachtoffer van achteren hebben benaderd, een hand op haar mond hebben gelegd en vervolgens haar bil hebben betast.

Na een intensieve zoektocht door de politie kon de man na een paar dagen worden opgepakt. Naast de zedendelicten staat F. ook terecht voor het wegnemen van mobieltjes en een telefoon. Dit zou in maart, april en juli zijn gebeurd.

Op 30 januari vindt een volgende tussentijdse zitting plaats. Naar verwachting zal de zaak in het voorjaar van 2019 inhoudelijk worden behandeld.